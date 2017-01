PCP quer Governo na Assembleia a responder pela Marina do Lugar de Baixo

O Grupo Parlamentar do PCP vai requerer «imediatamente» a presença do Governo Regional no Parlamento madeirense para esclarecer o que pretende fazer com a Marina do Lugar de Baixo, avançou, esta tarde, Edgar Silva.

O Executivo assinou com o consórcio responsável pela empreitada «um acordo para a suspensão da obra até ao dia 31 de dezembro de 2016» e o PCP quer saber quanto é que o Governo «vai pagar ao consórcio, quanto mais dinheiro é que vai ter que esbanjar ali e o que é que pretende fazer naquele berbicacho».

Por outro lado, este partido exige, pela terceira vez, a imediata convocação da Comissão de Inquérito Parlamentar à Marina do Lugar de Baixo, «para que apresente as conclusões, custe a quem custar, doa a quem doer». Essa Comissão foi «requerida em junho de 2015, começou o trabalho e tinha por objetivo requerer o apuramento das responsabilidades políticas. Tinha 90 dias, depois de concluídos os trabalhos, para apresentar um requerimento com as conclusões» e até agora ainda não o fez, lamentou o porta-voz comunista.

«Já foram ultrapassados todos os prazos», critica Edgar Silva, que denuncia ser o PSD que está a obstaculizar o apuramento das responsabilidades, já que «quem preside à Comissão é o deputado do PSD Élvio Encarnação».

