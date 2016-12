PCP denuncia «ilegalidade do ato de posse do Governo Regional da Madeira»

O Grupo Parlamentar do PCP/Madeira denunciou esta manhã, através de um comunicado enviado à imprensa que há «ilegalidade do ato de posse do Governo Regional da Madeira» e anuncia que não estará presente no ato parlamentar que hoje terá lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Na nota, assinada por Edgar Silva, lê-se que «segundo a Constituição da República Portuguesa, o Governo Regional toma posse perante a Assembleia Legislativa da Região Autónoma», o que, «considerando que, «de acordo com o Estatuto Político Administrativo da RAM, o Governo Regional é politicamente responsável perante a Assembleia Legislativa Regional; a convocatória do Plenário não respeita os art.22 e art.64 do Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira».

Além disso, Edgar Silva recorda que, «considerando que para a convocação de reuniões plenárias, essa competência do presidente, quanto aos trabalhos da Assembleia Legislativa, prevê que a marcação das reuniões plenárias» e a «necessária convocação prévia da Conferência dos Representantes dos Partidos, e que tal dever não foi tido em conta».

«Considerando que para a convocação de plenário para o dia 29 de dezembro de 2016, não foram respeitados os princípios regimentais aplicáveis; assim, o ato de posse agendado para a Assembleia Legislativa da Madeira para o dia 29 de dezembro, de 2016, estará marcado por uma grosseira ilegalidade».

«Por estas razões, para além de outros aspetos de ordem política que marcam negativamente a anunciada remodelação do Governo Regional, como forma de protesto e de discordância pela ilegalidade aqui invocada, o nosso Grupo Parlamentar não estará presente em tal ato», informa Edgar Silva.

