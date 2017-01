PCP apresenta propostas em prol da saúde oral nos idosos

O Grupo Parlamentar do PCP defende a “Criação de um Programa Regional de Promoção da Saúde Oral nos Idosos” e ainda que haja “Suplementação gratuita de cálcio e/ou vitamina D para idosos, sob estrita recomendação médica”.

Os dois projetos de resolução deram hoje entrada na Assembleia madeirense e foram defendidos pela deputada Sílvia Vasconcelos, que considera existir uma «enorme lacuna no âmbito da saúde oral para idosos na Região».

Sobre a primeira proposta, a parlamentar apontou ser «importante que se crie na Região um Programa para a promoção da saúde oral nos idosos, apostando na educação para a higiene oral e para a alimentação, à semelhança do que se faz com as crianças, e no alargamento do cheque dentista a pessoas com mais de 65 anos».

Por outro lado, «o PCP propõe que a suplementação de cálcio e/ou de Vitamina D na dose adequada a casa paciente, sob prescrição e monitorização médica, seja gratuita, à semelhança do que ocorre, por exemplo, com a vacinação anti-gripe para os idosos». A par disso, este partido sugere «que se promovam ações de formação e educação para os bons hábitos dos idosos que lhes assegurem a ingestão de cálcio e/ou Vitamina D e que a suplementação dos mesmos, quando necessária, seja assegurada gratuitamente pelo Estado».

