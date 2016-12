Passagem de Ano na Madeira com chuva, por vezes forte

A Passagem de Ano na Madeira vai ser marcada pela chuva, que poderá ser por vezes forte, e vento com rajadas até 80 quilómetros por hora nas terras altas, informou o Instituto do Mar e da Atmosfera.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que entre os dias 31 de dezembro (sábado) e dia 02 de janeiro (segunda-feira) ocorrerá precipitação persistente, que poderá ser por vezes forte.

O Instituto avançou também que com a “ocorrência de precipitação, deverá dar-se a deposição das poeiras em suspensão (chuva de lama) que se encontram nos níveis baixos da atmosfera e que são provenientes do continente africano”.

A previsão aponta também para vento moderado a forte predominando de sueste, com rajadas até 80 quilómetros por hora, em especial nas terras altas, e agitação marítima no quadrante sul da costa sul com ondas até três metros.

A agitação marítima manter-se-á do quadrante sul na costa sul com ondas até 3 metros.

O IPMA explicou que o estado do tempo no arquipélago da Madeira “vai ser condicionado pela ação de um anticiclone, relativamente intenso localizado sobre a Europa Central e a partir de dia 31 de uma depressão à qual estará associada uma superfície frontal fria”.

A temperatura máxima irá variar aproximadamente entre 18 e 21ºC e a mínima entre 14 e 16ºC.

No que diz respeito aos Açores, o IPMA prevê no sábado e domingo céu com períodos de nebulosidade e com a ocorrência de aguaceiros em todas as ilhas e vento bonançoso a moderado do quadrante norte.

Neste período as temperaturas mínimas deverão variar entre os 13/15ºC e as temperaturas máximas entre os 17/19ºC.

