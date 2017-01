A tradição de “Cantar os Reis” é, para muitos, uma forma de receberem alguém em casa depois de um Natal de completa solidão. Há quem receba os grupos de lágrima no canto do olho e sem ter o que oferecer. O JM ouviu os grupos Flores de Maio e Xarabanda a propósito desta tradição.

Toda a reportagem na Torre de Vigia da edição de hoje do JM.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo