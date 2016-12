Orquestra Clássica da Madeira realiza dia 1 concerto de Ano Novo

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta o tradicional concerto de “Ano Novo ” da Orquestra Clássica da Madeira. O evento terá lugar no próximo domingo, dia 01 de janeiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, em duas sessões: uma às 18h00 e outra às 21h30.

A Orquestra estará sob a batuta do maestro madeirense Luís Andrade.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e custam 20 euros.

