Orçamento da Câmara da Calheta para 2017 ascende a 12 milhões de euros

O orçamento da Câmara Municipal da Calheta para 2017 ascende a 12 milhões de euros, significando um decréscimo de 2,9 milhões de euros em relação ao ano anterior, refere o documento.

O orçamento "reflete o aumento das receitas provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro, que ascendem a 5,9 milhões de euros, a diminuição da carga fiscal relativamente ao IMI, o aumento dos apoios sociais e a realização de novos investimentos fundamentais ao desenvolvimento do concelho".

"O município da Calheta continua a depender fortemente das transferências do Estado e o orçamento municipal para o ano de 2017 ascende ao valor de 12.152.139 euros, porque inclui o montante de 2.540.327 euros, respeitante às obras aprovadas pelos fundos comunitários", acrescenta o documento da responsabilidade da vereação do PSD, liderada por Carlos Teles.

O orçamento da autarquia aponta ainda para 5,9 milhões de euros de despesas correntes, 6,1 milhões de euros de despesas de capital e para mais de 9 milhões de euros de receitas correntes e 3,1 milhões de euros de receitas de capital.

Da Administração Central (Orçamento do Estado), as receitas, correntes e de capital, ascendem a 6,4 milhões de euros.

Os juros e outros encargos correntes para 2017 serão de 91 mil euros, significando uma diminuição de 45,4 mil euros comparativamente a 2016.

Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, o documento prevê 3,2 milhões para funções sociais e 1,8 milhões para funções económicas.

