Operação normalizada no aeroporto de Lisboa, nevoeiro obrigou dez aviões a divergir para Faro

A operação no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, encontra-se normalizada desde as 10:00 depois de o nevoeiro matinal ter obrigado dez aviões a divergirem para Faro, informou a ANA - Aeroportos de Portugal à agência Lusa.

Segundo fonte oficial da gestora aeroportuária, o aeroporto de Lisboa esteve em LVO (Low Visibility Operations) pela falta de visibilidade.

O último voo a divergir para Faro ocorreu às 09:40.

As más condições de visibilidade provocaram ainda vários atrasos na operação no aeroporto de Lisboa.

