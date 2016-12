Olimpíadas, imobiliário e registo automóvel foram temas mais pesquisados por chineses

Olimpíadas do Rio, aumento dos preços do imobiliário e a lotaria para obter uma matrícula automóvel foram os três temas mais pesquisados pelos chineses no Baidu, o principal motor de buscas do país, em 2016.

Os Jogos Olímpicos, competição em que a China conseguiu em edições anteriores ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos da América, foi o tópico mais pesquisado pelos internautas chineses.

O país asiático registou na edição deste ano a sua pior prestação desde 1996, quando acabou na quarta posição nos Jogos Olímpicos de Atlanta.

Com a segunda maior delegação de sempre - 416 atletas - o "gigante" asiático terminou em terceiro lugar no Rio de Janeiro, atrás dos EUA e Grã-Bretanha.

Os resultados suscitaram fortes críticas entre os internautas na China, onde o sucesso nos Jogos é encarado como símbolo da ascensão internacional do país.

"A pequena Grã-Bretanha, com uma população muito menor do que a nossa, terminou em segundo", escreveu na altura um internauta. "Que grande vergonha!".

O segundo tema mais pesquisado foi o aumento dos preços do imobiliário, uma das principais preocupações para o Governo e cidadãos chineses, e que afeta sobretudo as grandes cidades do país.

Em meados deste ano, o preço da habitação atingiu crescimentos homólogos de quase 40 por cento, em Xangai e Shenzhen, e cerca de 25%, em Pequim.

Wang Jianlin, o homem mais rico da China, chegou mesmo a afirmar, em setembro passado, que o mercado imobiliário chinês é a "maior bolha da História".

Pequim adotou, entretanto, várias medidas para travar a subida dos preços, que em novembro estagnaram, face aos meses anteriores.

A lotaria para registar a matrícula automóvel, um sistema utilizado nos grandes centros urbanos do país, foi o terceiro tema mais pesquisado no Baidu.

Devido ao aumento da poluição e do congestionamento do trânsito, as grandes cidades chineses limitam a venda de automóveis. A maioria das matrículas é atribuída por lotaria e as restantes leiloadas.

Pequim foi a primeira cidade chinesa a impor aquele drástico condicionamento, em janeiro de 2011. No mês anterior, todos os dias havia, em média, mais 1.900 automóveis novos nas ruas da capital.

O número de automóveis na capital chinesa atingiu 5,62 milhões, no final de 2015, mas o "boom" não foi acompanhado por um crescimento simétrico das áreas de estacionamento e de circulação.

Pequim autorizou apenas 150.000 novas matrículas este ano e, em 2018, serão sorteadas apenas cem mil.

Entre os dez temas mais pesquisados este ano no Baidu consta apenas um de natureza política: a campanha anticorrupção, lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e considerada a mais persistente e ampla na história da China comunista.

A campanha de Xi, que já resultou na punição de um milhão de membros do Partido Comunista Chinês, foi o oitavo tópico mais pesquisado no Baidu.

Os alvos da campanha incluíram oficiais menores, a que o líder chinês se refere como "moscas", mas também mais de uma centena de "tigres" - altos quadros do partido, com a categoria de vice-ministro ou superior.

O Baidu detém cerca de 80% de quota no mercado chinês de pesquisas ?online', segundo dados citados na imprensa oficial.

O acesso ao Google, líder mundial do setor, está bloqueado na China.

Em junho deste ano, o número de chineses ligados à internet atingiu 710 milhões (mais de o dobro de há apenas cinco anos), 92,5% dos quais acedem à rede através de dispositivos móveis, destaca o organismo regulador do setor.

