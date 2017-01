Ocupação hoteleira atingiu 72% em 2016

Os dados não são definitivos, mas as estimativas da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura apontam para que a Região tenha, em 2016, batido todos os recordes turísticos, que tinham sido alcançados em 2015.

As perspetivas oficiosas apontam para 1,3 milhões de turistas, 7,2 milhões de dormidas e uma taxa de ocupação, inédita, na ordem dos 72%.

Até outubro de 2016, os últimos dados conhecidos, havia mais 11,6 % de hóspedes (1 187,9), mais 9,5 % de dormidas (6 375,9), mais 16,7 % proveitos totais (328,6 ), mais 17,8% proveitos de aposento (211,3), mais 5,7 pontos percentuais de taxa de ocupação (74,1%), mais 16,6 % de Revpar (50 euros) e mais 14,8% de fluxos no aeroporto (1.327,5).

Em declarações ao JM, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura assume que a Região está a acumular, em 2015 e 2016, os dois melhores anos de sempre do Turismo. «Em 2015 quebrámos as barreiras todas de 2008, que tinha sido o melhor. E em 2016 voltámos a superar todos os indicadores de 2015. Acabámos há pouco o ano, não temos ainda os indicadores de dezembro, mas tudo aponta largamente nesse sentido. Os últimos números disponíveis (outubro) dão-nos resultados muito acima do que foi 2015», sublinha.

Leia esta notícia na íntegra na edição de hoje do JM.

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo