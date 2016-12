OCM dá amanhã concerto de "Fim de Ano"

A Orquestra Clássica da Madeira, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, apresenta o concerto de “Fim de Ano” na próxima quarta-feira, dia 28 de dezembro, pelas 18:00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Orquestra estará sob a batuta do maestro Madeirense Luís Andrade e contará com a soprano Raquel Camarinha como solista.

Neste especial concerto o público terá a oportunidade de ouvir obras de R. Wagner - Das Liebesverbot – Abertura; G. Verdi - Saper Vorreste da ópera Un ballo in maschera; G. Puccini - O mio babbino caro da ópera Gianni Schicchi ; G. Puccini – Intermezzo da ópera Suor Angelica; W.A. Mozart- Deh vieni non tardar da ópera Nozze di Figaro; G. Verdi - Nabucco – Abertura ; G. Verdi - Marcha triunfal da Aida ; R. Chapi - Las Hijas del Zebedeo ; L. Delibes - Les Fille de Cadix ; F. Lehar - Meine Lippen sie küssen so heiß e de P. I. Tchaikovsky - Romeu & Julieta.

Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e custam 20 euros.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo