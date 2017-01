Obama faz discurso de despedida na próxima semana em Chicago

O ainda Presidente norte-americano, Barack Obama, vai fazer um discurso de despedida na próxima semana em Chicago, a sua cidade de sempre onde celebrou há oito anos, com uma multidão em delírio, a eleição para a Casa Branca.

Será igualmente uma das últimas oportunidades de Obama para defender publicamente as suas políticas, antes da cerimónia de tomada de posse do Presidente eleito, Donald Trump, agendada para 20 de janeiro em Washington.

“Na terça-feira dia 10 de janeiro, vou a casa a Chicago para despedir-me e expressar a minha gratidão”, referiu Obama num pequeno texto publicado hoje, recordando ainda que esta tradição remonta ao primeiro Presidente dos Estados Unidos, George Washington.

O ainda Presidente dos Estados Unidos - esperado hoje em Washington após umas férias com a família no Havai – indicou que já começou a escrever o discurso e adiantou que pretende rever os últimos oito anos de governação, mas também olhar para o futuro.

Segundo Obama, o primeiro Presidente afro-americano na história dos Estados Unidos, este discurso será “uma oportunidade para agradecer” ao povo americano por uma “extraordinária aventura”.

“Para celebrar a forma como mudaram este país para melhor ao longo dos últimos oito anos e partilhar alguns pensamentos sobre o nosso futuro”, reforçou no mesmo texto.

Obama (democrata), de 55 anos, irá passar o testemunho presidencial a 20 de janeiro ao magnata do imobiliário e vencedor das eleições do passado dia 08 de novembro Donald Trump (republicano), de 70 anos.

“Foi o privilégio da minha vida ser vosso Presidente. Estarei convosco como cidadão”, escreveu Obama no domingo a partir do Havai na rede social Twitter.

Na terça-feira, o discurso de despedida de Obama será feito no centro de conferências McCormick Place, o mesmo local onde falou após a sua reeleição em 2012.

