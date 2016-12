Obama confiante numa vitória se concorresse a um terceiro mandato

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que poderia ter sido reeleito para um terceiro mandato e que o país ainda abraça a sua visão política, apesar da vitória de Donald Trump.

As declarações de Barack Obama foram feitas numa entrevista divulgada no ‘podcast’ “The Axe Files”, produzido pela CNN e pela Universidade de Chicago.

Barack Obama, que termina o seu segundo mandato como Presidente dos Estados a 20 de janeiro, disse acreditar que o público norte-americano ainda apoia a sua visão progressista, apesar de votar no candidato republicano Donald Trump.

“Tenho confiança nesta visão, porque estou confiante de que se tivesse concorrido de novo acho que poderia ter mobilizado uma maioria do povo norte-americano”, disse Barack Obama.

O Presidente eleito Donald Trump já rejeitou a suposição de Barack Obama através da rede social Twitter.

