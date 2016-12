O voo do pássaro triste

O meu amigo de longa data ouve-me falar da vida. Ora num bar, ora noutro, sentados ao balcão ou na esplanada, bebemos cerveja e ele ouve-me falar da vida e de como tudo em mim se tornou precário nos últimos anos e cheio de aventura também, de viagem, sonho, distância e incerteza.

– Eis a minha infinita solidão! – Digo-lhe.

– E a tua infinita falta de dinheiro! – Acrescenta ele, a rir.

De facto, este mês sobram-me apenas 50 euros… 43, para ser exato. Mas isto foi no início da semana. Hoje, quinta-feira, já só devo ter 20 euros…

Há dez anos, quando arrastei a minha infinita solidão para um T0 no alto da Calçada de Santa Clara, pagava mais de renda do que ganho hoje ao cabo de trinta dias. Do mesmo modo, parti para África com os bolsos mais ou menos atestados e regressei cinco anos depois com eles vazios e esfarrapados. Durante meses, não me assistiu verba para nada. Tal como agora, em que vou dobrar o ano da graça de 2016 completamente teso.

– Viver em Alepo, porém, é pior! – Digo eu ao meu amigo.

(É claro que isto é dito com aquele cinismo requintado e requentado, típico dos ocidentais, com que procuro defender-me da tragédia humana e justificar a minha impotência perante a dor alheia, que é sempre longínqua, mesmo quando vivida na porta ao lado.)

As minhas coisas cabem todas dentro de uma mochila e, ao correr dos anos, percebi que transportava cada vez menos bagagem de viagem para viagem, de tal modo que estou convencido que sou capaz de dar a volta ao mundo com as mãos a abanar. Em agosto, por exemplo, quando a fúria do fogo rondou a casa onde vivia, dei por mim a pensar no que haveria de salvar caso as chamas tomassem conta do edifício. E rapidamente concluí que não levaria nada.

Vou apenas eu próprio a qualquer lugar, eu e a minha infinita solidão, e pouco ou nada altero enquanto lá permaneço. Ocupo o espaço sem o decorar. Não tenho nada para impor ao mundo que me vai moldar e contar segredos e ensinar a viver. É assim que o apelo da selva vibra em mim e me faz sentir livre, nómada, pleno.

Mas acabo sempre com as mãos vazias… E os bolsos também…

– Em Alepo, no entanto, é pior! – Digo eu ao meu amigo e ele ri-se, sempre disposto a pagar-me mais uma cerveja.

Lembro-me daquela canção que diz “Eu sou nuvem passageira/ Que com o vento se vai./ Eu sou como um cristal bonito/ Que se quebra quando cai”. E a melodia prossegue: “Eu vou deixar em dia a vida e a minha energia/ Sou um castelo de areia na beira do mar”.

E então rodo sobre a minha infinita solidão, perdido na ilha e grato por tudo o que a vida me tem deparado, e encontro o amor.

​SERENAMENTE.

Todos os dias espero por ela e, mesmo quando ela não vem, vejo-a em meu coração, com os seus olhos verdes irradiando luz e as constelações de sinais cintilando à flor da pele. Oiço-a dizer: Temos todo o tempo do mundo! E o seu sorriso toca-me no fundo da alma por maior que seja a sua ausência.

– Sim – digo eu ao meu amigo de longa data –, em Alepo a vida é pior!

Hoje, ela não veio…