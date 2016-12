No Funchal vivemos intensamente o Natal. Não se resume à véspera e ao próprio dia, é toda uma época que arranca a 1 de dezembro e só termina em janeiro, depois do Dia de Reis. Tudo isto é “a Festa”. E o que dita o início da Festa é, sem dúvida, a inauguração da iluminação na cidade.

Quando as luzes se acendem, instala-se oficialmente o espírito natalício. As pessoas saem de casa e descem ao centro da cidade, em família, em grupos de amigos. Todos andam num corre-corre que não abranda, numa azáfama desenfreada, o trânsito intensifica-se, multiplicam-se os encontros e convívios.

​Começa, como ouvi dizer há dias, o “barulho das luzes”. E o barulho das luzes não deixa ninguém indiferente, é contagiante, propaga-se a uma velocidade extraordinária e entranha-se nos nossos corações. Quando o barulho das luzes se faz ouvir, torna-se muito difícil estarmos no local de trabalho concentrados, porque a vontade que temos é de correr até à Placa Central, que é o centro do mundo durante estes dias, e juntarmo-nos à animação que por lá se passa.

O barulho das luzes traz consigo a vontade de estarmos com a família e amigos, de conversarmos com pessoas que não víamos há muito tempo, de cumprimentarmos todos com quem nos cruzamos e desejar-lhes uma excelente Festa. Juntos brindamos a tudo o que de bom temos nas nossas vidas e brindamos a um futuro que desejamos auspicioso.

E as Missas do Parto sucedem-se a partir do meio do mês, trazendo a música, as cantigas, as palmas, os sinos e a alegria para dentro das nossas igrejas. O barulho das luzes invade também as igrejas, habitualmente tão escuras, silenciosas e taciturnas durante o resto do ano.

Ao contrário do que muitos insistem em dizer, não é verdade que se esteja a perder o verdadeiro espírito do Natal, com todos estes convívios e música nos adros das igrejas. Não vejo nada de profano nisto, vejo uma fé alegre e festiva, de celebração e exaltação. Vejo a fé que deveria haver durante todo o ano.

Não é verdade que os presentes que insistimos em dar àqueles que amamos revelem apenas o lado consumista do Natal. Porque o Natal é isto mesmo. É querermos fazer felizes os que nos rodeiam.

E o Natal é tudo isto. É alegria, convívio, harmonia, partilha, paz e amor. É desejo de estarmos com aqueles que mais amamos e absorvermos os seus sorrisos sinceros reveladores da mais pura alegria. É a Festa, única, ensurdecedora, imperdível. E é tudo isto que o Funchal vive enquanto ecoa o barulho das suas luzes.