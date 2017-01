Nuno Sousa Pereira “recebeu” Comando da Zona Marítima da Madeira

Nuno Sousa Pereira, Capitão-de-mar-e guerra, tomou posse na manhã desta quarta-feira como Comandante da Zona Marítima da Madeira, sucedendo a Félix Marques, que deixa agora o cargo, ao fim de quatro anos do exercício dessas funções. A Cerimónia de Entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira foi pública e decorreu na Praça do Mar, no Funchal, na presença de autoridades regionais, militares, civis e religiosas. Nuno Sousa Pereira, de 52 anos, nasceu em Lisboa e até dezembro último desempenhou funções de Assistant Chief of Staff da área “Cooperação Civil-Militar” na Naval Striking and Support das Forces NATO.

