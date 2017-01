NRP Tejo rendeu classe Cacine na Madeira

Adquirido à marinha dinamarquesa em Abril de 2015, o NRP Tejo já chegou à Região Autónoma da Madeira para render os patrulhas da classe Cacine que nos últimos anos têm estado destacados na Região.

Trata-se do quinto navio com a designação “Tejo” na Marinha Portuguesa, depois de um canhoneiro de 1868, de um contratorpedeiro que operou entre 1904 e 1927 e do Tejo I e Tejo II, dois outros contratorpedeiros que estiveram ao serviço entre 1932-1934 e 1935-1965, respetivamente. Trata-se do ex. HDMS Viben e um de quatro navios adquiridos à Dinamarca. Ao NRP Tejo, juntar-se-ão o NRP Douro, o NRP Mondego e o NRP Guadiana.

Possui proporções ligeiramente superiores ao NRP Zaire, NRP Cuanza e NRP Cacine que têm patrulhado os mares madeirenses nos últimos anos. São maiores em 10 metros de comprimento e 1,3 de largura. O regresso ao continente do NRP Tejo está previsto para as 15:00 do dia 30 de março.

Fotografia de Rodrigo Freitas

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo