Foi aprovado em Conselho do Governo Regional, nesta quinta-feira, a instalação de um novo hotel em Santa Cruz. Na prática, o que agora sucedeu foi o devido licenciamento, de forma a ser enquadrado no Pano do Ordenamento Turístico que se encontra em vigor.

Eduardo Jesus, que “domina” esta área, congratula-se com o resultado final: «Trata-se de um reconversão, feita por um investidor privado, que pegou num prédio que estava destinado à habitação e comércio e constituía aquela frente em santa Cruz, que estava inacabada. Era um edifício dissonante naquela cidade, que esteve inacabado durante muitos e muitos anos. O investidor reconverteu-o para a área do turismo, num empreendimento de três estrela com capacidade de 25 quartos».

