As nossas crianças dos outros

Nesta que é a época em que mais se fala de paz e amor, é assustador pensar que numa parte deste mundo estas palavras são vazias de significado e sem qualquer sentido prático nos dias de muita gente.

Quando olho para a minha filha e penso no meu filho por nascer, assim protegidos pelo amor de uma família, mas também pela paz e pela serenidade de um lar e de um país, não consigo imaginar o desespero de tantos pais que na Síria e em muitos locais deste nosso planeta doente, não conseguem garantir aos filhos o básico que deveria ser garantido a todas as crianças. E este básico é poder crescer num clima de paz, em segurança e tendo acesso a tudo aquilo que é imprescindível mas também justo.

Não consigo ficar em paz com as imagens de Alepo, com aquelas crianças cujo quintal é um imenso campo de guerra, e as ruínas a que chamaram casa são esqueletos de uma batalha sem fim.

A paisagem a que estas crianças têm diariamente acesso é uma paisagem de desolação e sofrimento, uma paisagem cinzenta sem qualquer vestígio de alegria e com sangue a escorrer.

Não consigo imaginar esta infância tão privada de horizonte, estas crianças tão perdidas num mundo sem sentido e numa violência atroz. Não consigo imaginar que infância resta depois da destruição.

Que infância resta depois da destruição da casa, da destruição da paz, do aniquilamento total de qualquer alegria, que infância resta depois da morte a cobrir tudo até quase não restar a vida possível nos dias.

Não consigo imaginar a dor dos pais que assistem a este desmoronar do quotidiano, que leva com ele os sonhos, os sorrisos, a paz, a serenidade, a infância e o futuro.

Nós, que sempre vivemos em paz e que ainda a podemos garantir aos nossos filhos, apenas podemos assistir horrorizados ao que é a imagem de uma guerra, aos seus mais intrincados recantos, ao seu horrível rosto, ao seu inimaginável horror diário.

Sim, não consigo deixar de ver em cada rosto daquelas crianças o que seria o rosto dos meus filhos em igual situação. E isso perturba-me, mas sobretudo entristece-me de uma maneira profunda e irreversível.

Aqueles pais de Alepo não são diferentes de nós. Aqueles filhos de Alepo não são diferentes dos nossos. Mas aquele lugar de Alepo, aquela guerra, aqueles mortos, aquela dor, aquela ausência total de alegria e de esperança é diferente daquilo que conhecemos, é diferente do solo onde ensinamos os nossos filhos a andar, é diferente do quarto onde os deitamos a dormir todas as noites, é diferente da mesa onde nos reunimos à refeição, é diferente desta paz que constrói os nossos dias e nos devolve o sentido da esperança e de um futuro que sabemos ser possível.

Entre nós e os pais de Alepo, entre as nossas crianças e as crianças de Alepo existe apenas o horror de uma guerra que tudo muda em nós, mas sobretudo em quem lá está, em quem enfrenta diariamente uma dor e uma desesperança sem fim.

E não consigo deixar de sentir que aquelas também são as nossas crianças dos outros. Aquelas também são as nossas crianças dos outros de nós que não vivem em paz, que não têm esperança, que já esgotaram toda a felicidade.

Sim, este é um tempo de pensarmos, um tempo de nos importarmos, um tempo para refletirmos, um tempo para nos sentirmos parte de um todo que tem de ser salvo. Também nós dependemos, afinal, desse salvamento. Enquanto houver uma criança em Alepo que não dorme, uma criança em Alepo que não sorri, uma família em Alepo que não está em paz, também nós, deste lado, perdemos um pouco de paz, um pouco de alegria, e perdemos, sobretudo, muita da esperança no futuro.

É preciso pensarmos nas nossas crianças dos outros. Enquanto o mundo não tiver esta consciência de um único corpo, ninguém estará verdadeiramente a salvo.