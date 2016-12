Navios na Madeira na passagem de ano com mar alteroso

Os nove navios que no dia 31 de dezembro vão estar no porto e na baía do Funchal sofreram alterações nas horas de chegada, devido às más condições do mar, que impedirão a ida de turistas a terra.

De acordo com os dados da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), serão nove os navios de cruzeiro que este ano assistirão ao tradicional fogo-de-artifício, num total de mais de 20 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Devido às condições alterosas do mar, os navios tiveram de fazer reajustamentos nos horários de chegada, com a agravante de, desta forma, os turistas estarem impossibilitados de irem a terra, como normalmente acontece.

O estado do mar não irá permitir o uso das balsas dos navios que transportam os passageiros até terra, penalizando o comércio local.

“Aida Cara”, “Saga Pearl II”, “Magellan”, “AidaBlu” “Queen Victoria”, “MSC Magnifica”, “Boudicca”, “Marco Polo” e “Oceana” são os navios esperados no porto do Funchal.

Tradicionalmente, os navios de cruzeiro fundeiam ao largo da baía do Funchal para assistir ao fogo-de-artifício de passagem de ano.

O espetáculo pirotécnico terá este ano a duração de oito minutos, durante os quais serão disparados 132 mil peças, 70% das quais produzidas em Portugal.

