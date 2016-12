"Natal no Palácio" a 27, 28 e 29 de dezembro

O programa cultural do "Natal no Palácio" promovido pelos Serviços da Área Museológica do Palácio de São Lourenço prossegue no dia 27,

acolhendo diversas iniciativas destinadas ao público, com entrada livre.

A 27, 28 e 29 de dezembro, pelas 15h00, têm lugar no Palácio de São Lourenço as "visitas musicadas", no decurso das quais serão

interpretados por Maria Clara Costa, em flauta de bisel, trechos de música barroca, entre os quais de Quantz, Telemann, Händel , Couperin

e Boismortier.

Devido ao limite de 25 pessoas por grupo, poderão ser efectuadas inscrições prévias pelo telefone 291 292530.

Pelas 19h00 do dia 27, o Palácio acolherá o recital "Guitarra e Voz".

do guitarrista Francisco Lopes, tendo como convidadas a cantora Carla Moniz e a guitarrista Yan Kok.

A entrada neste evento é livre, condicionada à capacidade da sala, pelo que serão entregues cartões de acesso a partir das 14h30 na

receção dos serviços do Gabinete do Representante da República.