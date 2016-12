Natal na Casa do Povo da Camacha 2016

Na Casa do Povo da Camacha, a vivência natalícia é sempre especial, com ênfase na preservação e celebração das tradições desta vila, além da dinamização de novas iniciativas e interação com as mais diversas Instituições e Organizações da Madeira.

Desde o dia 8 de dezembro, está patente no "hall" de entrada, uma exposição que revisita tradições enraizadas na celebração familiar do Natal na Madeira, com as “Lapinha de Escadinha” e “Arquinhos do Menino Jesus”.

Na madrugada do dia 20, como manda a tradição, o Grupo Folclórico proporcionou muita animação alusiva após a “Missa do Parto”, seguida de animada romaria até à Casa do Povo da Camacha, onde foi servido um “Quebrajum”.

Na “Noite de Natal” na “Romaria de Pastores”, após a “Missa do Galo”, juntando-nos aos grupos dos diversos sítios da Vila e do Grupo Folclórico.

Auto de Natal

Terça-feira, quando celebraram a “criação” da Paróquia da Camacha (1676), realizou-se no auditório da Casa do Povo da Camacha, o “Auto de Natal”, com a participação do Grupo de Teatro Experimental, Orquestra de Bandolins e Grupo Folclórico, todos da Casa do Povo da Camacha.

Durante cerca de 70 minutos, o público foi presenteado com teatro música e muita tradição, marcadamente natalícias.

Note-se que, como aconteceu na terça-feira, todos os espetáculos na Casa do Povo da Camacha passarão a ser pagos, uns com contrapartida de uma bebida no Bar dos Sócios outros sem contrapartida em função do tipo de espetáculo.

Esta decisão emerge do conselho de atividades onde a direção e os grupos têm assento e insere-se na estratégia da nossa instituição para angariação de receita.

III Concurso de Anjos da Casa de Saúde Câmara Pestana

O Centro de dia e de convívio da Casa do Povo da Camacha aceitou o desafio e participou no III Concurso de Anjos da Casa de Saúde Câmara Pestana, com projeto da autoria de Natércia dos Anjos, com a colaboração e co-execução de Miguel Barreto, colaboradores integrados na Instituição no âmbito de programas de Emprego.

A finalidade do concurso passava por criar um anjo com materiais reutilizáveis/reciclados, tendo sido utilizados sacos de café, pacotes de leite, cartão e cola-quente, tubos de canalização, plásticos, abajur e arames inutilizados, sendo a sua concepção inspirada no artesanato Madeirense, com as asas a lembrarem o Bordado Madeira e o corpo e auréola do anjo a representam a obra de vimes.

No comunicado enviado à comunicação social, a instituição refere estar orgulhosa desta Casa do Povo, pela «criatividade e esforço patenteados» que resultou na conquista do 1º prémio do concurso.

Sublinhe-se ainda a «honra» o facto do mesmo ter estado em exposição no centro comercial La Vie e, posteriormente, no Centro de Design Nini Andrade a pedido da própria Nini.

Por tudo isto, a Casa do Povo agradeceu a todos pelo projeto social e verdadeiramente integrador.

Cantar dos Reis

A 5 de Janeiro, realizaremos o tradicional espetáculo de “Cantar dos Reis”, seguido de uma romaria pelos estabelecimentos comercias do centro da Vila.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo