Natal e anti natais

Por Aires Gameiro



No mar imenso de tanto bem que se faz no seguimento do «rosto da misericórdia» do Menino nos milhões de presépios do Natal da encarnação do Filho de Deus, emergem anti natais. Só há um Natal, o de Cristo, de amor, paz, verdade e justiça que contrasta com os anti natais diabólicos de ódio, violência, mentira e injustiças. «Este ano, bancos, sociedades de investimento, seguradoras e outras instituições financeiras fizeram chegar ao Ministério Público 4297 denúncias de operações financeiras suspeitas» (DN). Mas há mais denúncias destas pelo mundo todo. As governanças apodrecem de injustiças, egoísmos e mentiras. Tantos pretendem ser donos e deuses de tudo. O «…interesse público, …sentido de Estado, virtudes (de) probidade e integridade, tudo isto é hoje visto como bizarrias, (…) (há) corrupção galopante a todos os níveis no aparelho de Estado e na sociedade em geral, o abuso de poder e o nepotismo de governantes e até de legisladores» (José Brissos-Lino, O Setubalense, 9/12/16). E há violência. Explosão provocada na catedral de São Marcos da comunidade copta ortodoxa no Cairo, matou (dia 11) 22 pessoas; ataques perto do estádio do Besiktas (dia10), Turquia, causaram 38 mortos e 166 feridos sendo alguns polícias. Um atentado suicida no Iémen matou 45 soldados e feriu outros 50 em Aden (dia11). Camião armadilha matou várias pessoas em Mogadíscio. E há a violência dos milhões de abortos, e há as eutanásias de matar. A violência semeia morte destruição (dizem os jornais). A cegueira dos falsos deusitos empertigados avança como peste. «Os contaminados, porém, nunca na vida se consideraram tão sábios e acreditam ser possuidores da verdade inabalável…nas suas sentenças, suas conclusões científicas, suas convicções morais e suas crenças…. Povos inteiros ficam contaminados e enlouquecem, desvairam-se e não se compreendem uns aos outros… Ninguém sabe quem julgar e como julgar, ninguém chega a acordo sobre o que é o bem e o mal. Ninguém sabe a quem acusar e a quem absolver. As pessoas matam-se umas às outras numa raiva absurda. Formam-se exércitos, mas já em marcha estes rebentam em brigas intestinas, as fileiras confundem-se, os soldados atiram-se aos companheiros, esfaqueiam-se, mordem-se, comem-se uns aos outros… Nalguns lugares as pessoas reunem-se e decidem fazer alguma coisa juntas, juram não se separar, mas imediatamente se põem a fazer algo completamente diferente… começam a acusar-se mutuamente, a esfaquear-se. Ateiam incêndios, começa a fome. Tudo e todos perecem. A peste agiganta-se e avança mais e mais. Muito poucos, os puros e eleitos, se salvarão para darem início a um novo género humano e a uma vida nova para renovarem e purificarem a terra, mas ninguém, em lado nenhum, vê esses eleitos, ninguém pode ouvir a sua palavra e a sua voz» (F. Dostoyévski, Crime e castigo (1866),ed. Público, 2003 p.573, foram mudados alguns tempos dos verbos para o presente). Mas há misericórdia para os arrependidos e justiça, Francisco ainda é ouvido. O Padre Fortea, segundo as notícias, não afirma que Fidel Castro teria sido condenado ao inferno, poderia, arrependido, ter ido para o purgatório. A vida eterna precisa de colaboração de cada um, não está garantida sem fazer o bem e evitar o mal como Cristo ensinou; e se alguém fez o mal, arrepender-se; e a Igreja tem a missão e obrigação de recordar esta certeza de fé. Vamos acender uma vela de Natal a Jesus Menino por todas as crianças, adultos e idososvítimas de ódio, indiferença, egoísmo e violência. Nãos os deusitos de turno, mas Jesus Cristo é o Senhor da história. JM

