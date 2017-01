Nacional e Sporting de Braga empatam na estreia de Jokanovic no comando dos madeirenses

Nacional e Sporting de Braga empataram hoje 0-0, no Funchal, no jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que o sérvio Predrag Jokanovic se estreou no comando dos madeirenses.

Com este empate, os bracarenses permanecem no terceiro lugar do campeonato, com 33 pontos, menos cinco do que o líder e tricampeão Benfica e menos um do que o FC Porto, segundo classificado, ficando ao alcance de Sporting e Vitória de Guimarães, que contam 30.

O Nacional, que somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, segue no 16.º posto, com 12, mais um do que o Moreirense, penúltimo classificado.

