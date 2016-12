Dantes, quando éramos miúdos e a vida tinha outro valor, custava a chegar a Festa. Vivíamos, meninos, na espera desse tempo de encantamentos e de coisas mágicas que faziam acelerar o coração.

Agora, não. Chegamos à Festa e nem demos pelo passar da vida. Ainda ontem acabaram as férias grandes. Ainda ontem éramos novos. Ainda ontem.

Hoje é revéspera de Festa. A manhã traz-nos, pela mão, a meninice, por causa do cheiro a a tangerinas e a junquilhos, por causa das ruas e da animação, por causa das lembranças velhas de pinheiros e de cabrinhas, de azevinhos e galhos barbudos que davam o toque final à lapinha.

Na revéspera de Festa, a festa. Linda, a festa. Alegre, a festa. Animada, a festa. Mas quando as vozes do mercado se calam e o movimento da noite esmorece, a nossa vida mudou pouco, o nosso amor cresceu pouco, o nosso coração continuou igual - vazio.

Amanhã, quando o dia acordar – e talvez acorde mais tarde - haverá tanta coisa para fazer, tanta azáfama, que não teremos forças nem ocasião para procurar a estrela que nos indica o presépio. E talvez nem nos lembremos de preparar o lugar onde o Menino Jesus espera – efetivamente – nascer: no por dentro da nossa vida, este dia de Natal e todos os dias do tempo que nos for dado.

É que é o Menino que nos procura e nos mostra o poder das fragilidades, a força da ternura, a capacidade de mudar o mundo – o nosso, pelo menos; o dos que vivem connosco, ao abrigo do nosso olhar. É que é a Senhora que o tem nos braços que no-lo entrega, como um presente, como se o seu colo fosse um altar e nós só tivéssemos de nos deixar abraçar pela ternura daquele olhar que nos diz: sê feliz! Há-de ser isso a Festa – a capacidade de nos deixarmos amar por esse Menino que quer nascer em nós e nos pede colo e de nos permitirmos ser felizes.

Chegamos à revéspera de Festa. Talvez vamos a tempo de ter tempo para contemplar o segredo deste Tempo. E de agradecer: porque chegamos aqui, porque ainda estamos todos, porque. E de pedir: pelas casas onde a festa não se faz, pela nossa incapacidade de ser, nós também, anunciadores do Natal.

Boas Festas! Que o Menino Deus nos deixe no sapatinho um bocadinho de esperança.