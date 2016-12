Número de mortos no atentado em Bagdade eleva-se para 27

O número de mortos no duplo atentado num mercado de Bagdade, no Iraque, o pior desde outubro, elevou-se para 27, disse hoje fonte policial.

“Há 27 mortos e 53 feridos”, afirmou um coronel da polícia à AFP.

O balanço inicial apontava para 18 mortos e 35 feridos.

Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir de manhã num mercado muito frequentado de Al-Sinek, em pleno centro de Bagdad.

O ataque não foi reivindicado, mas o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) reivindica a maioria dos atentados suicidas e dos atentados à bomba cometidos em Bagdad e no resto do país.

O último atentado de grande dimensão em Bagdad ocorreu em meados de outubro, quando um bombista suicida se fez explodir numa cerimónia de condolências num bairro xiita, matando pelo menos 34 pessoas.

