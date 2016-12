Mulher teve o filho em casa com a ajuda do marido, no Estreito

Uma mulher, de 31 anos, teve hoje, um filho, no interior da sua residência, com o apoio do marido, e posteriormente dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, na Rua da Vargem, no Estreito.

Ao que tudo indica, o alerta foi dado pelo marido da grávida, no momento em que esta estava com contrações muito intensas, um por minuto, segundo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Todavia, quando a corporação chegou ao local o bebé já tinha nascido, um menino, o terceiro filho do casal.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos procederam ao corte do cordão umbilical da criança, estabilizaram a mãe e transportaram ambos para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.