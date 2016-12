Mulher polícia disparou um tiro contra assaltante

Aconteceu um episódio rocambolesco na madrugada desta terça-feora, por volta da meia-noite, perto da Empresa de Eletricidade da Madeira, na baixa do Funchal.

Segundo apurámos, uma mulher, na casa dos 40 anos, agente do Comando Regional da PSP, preparava-se para apanhar o autocarro, após o turno de serviço, quando foi surpreendida por um homem que a tentou assaltar.

A vítima estava à civil e foi ameaçada pelo assaltante com recurso a uma arma branca. A agente entrou em confronto físico com o indivíduo, para tentar desarmá-lo, mas não conseguiu e não teve outra alternativa a não ser atingi-lo com um tiro através da sua arma de fogo de serviço que transportava consigo.

A mulher polícia baleou, assim, o assaltante na zona superior esquerda.

