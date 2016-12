Motoristas da SAM fazem greve dia 26 de janeiro

Os motoristas da empresa de transportes públicas SAM vão fazer uma greve de 24 horas no próximo dia 26 de janeiro de 2017.

A convocação desta greve bem no seguimento de um plenário realizado no dia 14 de dezembro, um plenário com o Sindicato Nacional dos Motoristas e os motoristas da SAM em Machico.

De acordo com o comunicado enviado por aquele sindicato, nesse plenário «o SNM teve a oportunidade de dar a conhecer a todos os motoristas a evolução das várias tentativas de contacto encetadas pelo SNM e suas consequências na resolução dos problemas existentes».

O SNM informou ainda o plenário de que «já tinha enviado no passado dia 11 de outubro um ofício à administração da SAM (conforme orientação recebida dos Motoristas) através do qual pretendia obter esclarecimentos sobre um eventual acordo e forma do pagamento dos descansos compensatórios desde 1 de dezembro de 2003 até 31 de julho de 2012 já vencidos, aos trabalhadores; sobre as alterações aos locais de trabalho e sobre as alterações unilaterais dos horários de trabalho e das inerentes deslocações».

Como a SAM «entendeu não responder», o SNM interpretou a ausência de resposta» e decidiu «agir em conformidade» porque «a SAM entende desrespeitar quem trabalha ao não responder aos seus trabalhadores, ao não respeitar a legislação vigente como seja o de não considerar no horário normal de trabalho as deslocações inerentes aos seus serviços, ao não assegurar a segurança dos seus bens pondo em risco a segurança dos seus trabalhadores e ao não pagar o que deve, nomeadamente no que diz respeito aos descansos compensatórios já vencidos».

