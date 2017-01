Motim em prisão brasileira faz 50 mortos

Pelo menos 50 pessoas foram mortas num motim numa prisão brasileira na cidade de Manaus, informou à TV Globo fonte policial, citada pela agência Reuters.

Segundo Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, as autoridades admitem que o número de mortos venha a subir, devido ao número de pessoas envolvidas no motim que começou na noite de domingo, motivado por confrontos entre grupos rivais ligados ao tráfico de droga.

Segundo a imprensa brasileira, o motim aconteceu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e durou mais de 17 horas. Foram feitos reféns durante os confrontos - reclusos e guardas prisionais - entretanto libertados.

