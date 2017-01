Morte de Mário Soares noticiada nas edições digitais de vários jornais do mundo

A morte de Mário Soares, hoje no hospital da Cruz Vermelha onde estava internado há 26 dias desde 13 de dezembro, foi noticiada nas edições digitais de vários jornais em todo o mundo.

Na Europa, Soares foi destaque nos espanhóis El Pais, La Vanguardia, El Mundo e ABC, nos quais foi definido como "pai da democracia", "figura chave da transição portuguesa" e "pai do Portugal moderno".

Em França, o Le Monde noticia a morte da "figura socialista da luta contra a ditadura salazarista" e o Libération publica uma foto de Soares com o antigo presidente francês François Mitterrand, tirada em 1975, para referir a morte do "pai sentimental" de Portugal.

No Reino Unido, o diário The Guardian noticia a morte do "antigo primeiro-ministro", tal como na Alemanha o Frankfurter Allgemeine, e nos Estados Unidos, o The New York Times e o Washington Post. O Financial Times destaca "o socialista que conduziu Portugal à democracia".

Em Itália, o jornal La Repubblica noticia "Adeus a Soares, Portugal de luto" e a agência noticiosa italiana ANSA destaca a morte do "líder da revolução dos cravos".

Na Bélgica, o La Libre Belgique e o Le Soir noticiam a morte do antigo presidente e pai da "democracia portuguesa" aos 92 anos. Na Argélia, a edição digital do diário El Moudjahid refere que Portugal decreta três dias de luto pela morte de um dos "artesãos da democracia".

Os jornais brasileiros Folha de São Paulo, Estadão e Globo noticiam a morte de Mário Soares, "um dos principais defensores da democracia" em Portugal.

Na Índia, onde o primeiro-ministro português, António Costa, realiza uma visita de Estado até quinta-feira, o jornal Times of India noticiou a morte de Mário Soares, citando a agência Associated Press (AP).

