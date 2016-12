Morreu "a princesa Leia" da Guerra das Estrelas

A atriz Carrie Fisher, conhecida por interpretar a princesa Leia na Guerra das Estrelas morreu, segundo confirmou um porta-voz da família à Hollywood Reporter.

A imprensa internacional informou há dois dias que Carrie Fisher, de 60 anos, estava nos cuidados intensivos de um hospital em Los Angeles (EUA), mas em estado estável, depois de ter sofrido um ataque cardíaco na sexta-feira.

Ao lado de Harrison Ford e Mark Hamill, a atriz fez parte este ano da série de ficção científica já no novo milénio, com a “Guerra das Estrelas: O despertar da força”, e estava já confirmada a sua participação no oitavo episódio, a estrear em 2017.