Morreu o músico Cláudio Nunes, do grupo Corvos

O músico Cláudio Panta Nunes, violoncelista dos Corvos, morreu no domingo, em Lisboa, aos 32 anos, em consequência de um cancro, disse à agência Lusa fonte da empresa de agenciamento.

O músico fazia parte dos Corvos há mais de uma década, mas nos últimos meses estava afastado dos palcos por razões de saúde.

Natural de Sintra, o músico estudou trompete na Sociedade Recreativa e Musical de Almoçageme e prosseguiu os estudos no Conservatório Nacional, onde transitou para violoncelo, e na Escola Superior de Música de Lisboa.

Antes dos Corvos, Cláudio Panta Nunes fez parte da Banda do Exército.

De acordo com a mesma fonte da empresa de agenciamento, os Corvos manterão os concertos já agendados, nomeadamente a 04 de fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

Os Corvos surgiram em 1998 e integravam atualmente Pedro Teixeira Silva (violino), Tiago Flores (violino), Luís Santos (viola d'arco), Cláudio Nunes (violoncelo), Pedro Silva (bateria) e Nuno Correia (baixo).

Têm vários álbuns editados, entre discos de versões e originais, entre o quais "Corvos visitam Xutos" (1999), "Post Scriptum" (2001), "Medo" (2010) e "Corvos convidam" (2015).

Não foram disponibilizadas informações sobre o funeral de Cláudio Panta Nunes.

