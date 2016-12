Morreu George Michael

Morreu o cantor George Michael, autor do famoso tema natalício LastChristmas, aos 53 anos. A notícia foi avançada pelo agente em comunicado, que refere que o cantor “morreu pacificamente em casa” e devido a um “problema cardíaco”. A polícia britânica confirmou a morte de George Michael à BBC e referiu que não houve circunstâncias suspeitas no óbito.

De acordo com a televisão pública britânica, os serviços de emergência estiveram na tarde deste domingo na casa de George Michael no Oxfordshire. Mas o comunicado do agente não é específico quanto à altura exata da morte do artista. “É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo George morreu pacificamente em casa durante o período natalício”, lê-se.

