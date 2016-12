Morreu astrónoma Vera Rubin, pioneira no estudo da rotação das galáxias

A astrónoma norte-americana Vera Rubin, cujos estudos sobre a rotação das galáxias revelaram a existência da matéria escura, morreu no domingo, aos 88 anos, anunciou hoje o filho. Segundo Allan Rubin, a mãe morreu no domingo à noite de causas naturais, na casa onde residia nos últimos anos, em Princeton, na área de New Jersey. Rubin descobriu que as galáxias não giram como previsto, o que reforçou a teoria da existência de outra força, designadamente a matéria negra ou matéria escura. A matéria escura, que nunca foi diretamente observada, constitui 27% do universo. As conquistas científicas de Vera Rubin valeram-lhe numerosas distinções, incluindo a de ter sido a segunda mulher astrónoma a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo