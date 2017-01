As minhas escolhas de 2016 para 2017

Chegam todos os dias em média dez notícias más aos ouvidos e olhos de todos, diz o nosso Presidente. E não chegam notícias e sinais de bênção, de coisas boas e muito boas, mas menos badaladas? Não ajudam só as desgraças. Não falta hoje quem queira matar o Menino Jesus e outros meninos no lugar dele, nascidos e por nascer, como Herodes, mas não falta quem O quer adorar e venha de longe à sua procura para lhe oferecer o melhor que tem e o melhor que é, nem falta quem os queira salvar os meninos da barbárie, como José, o refugiado. Não falta quem escolha viver e espalhar um mundo escuro de pós-verdade, mas há quem se entrega a descobrir a verdade da história ocultada para a salvar. Foi a pensar nestes contrastes que fiz escolhas de 2016 caídas no ecrã. Um académico de cepa luterana, a ensinar na Bailor, a maior universidade Baptista dos Estados Unidos, publicou o “Bearing False Witness”, 2016, (levantar falso testemunho) com um subtítulo surpreendente: “desmascarar séculos de história anti-católica”. Chama-se Rodney Stark, de elevados créditos; não é católico e declara que não escreveu este livro de investigação “para defender a Igreja católica, mas para defender a história”. Desmonta as mentiras intencionais de séculos de iluminismos fantasiosos que corromperam a história; mentiras das adulterações do anti-semitismo, do extermínio dos pagãos e do obscurantismo da Igreja, dos primeiros séculos, da Idade Média e Moderna até ao presente. Uma boa notícia a não perder. Não deixa de ser um bom sinal nesta época que começa a ser conhecida como a de pós-verdade e do relativismo anticientífico.

Outra escolha deste ano é o Prof. Krauthammer que veio declarar na Fox News que ainda hão-de agradecer à Igreja católica ela se ter mantido firme sozinha contra o aborto. Charles Krauthammer não é certamente um ignorante obscurantista nem um misógino (que odeia as mulheres). Detém três títulos universitários: MacGill, Oxford e Hawward Medical School, portanto, formado em economia, política, medicina e psiquiatria. É judeu ortodoxo não praticante e disse que “detesta a extrema esquerda e a extrema direita”, situando-se algures no meio. Afinal uma notícia a não desprezar nem a ocultar.(cf.https://churchpop.com/2016/11/22/krauthammer-on-fox-one-day-well-thank-the-church-for-its-pro-life-position/).

Outra escolha é a do Papa Francisco ter estendido para além do ano da misericórdia a absolvição das arrependidas do aborto. Esta escolha relaciona-se com Krauthammer que diz no vídeo da Web: penso que o Papa tomou uma decisão maravilhosa concedendo a todos os sacerdotes este poder. Penso que é na verdade um ato de misericórdia e que mostra que a Igreja não é levada pela vontade de vingança, mas mantém a sua posição firme de que o aborto “é uma coisa terrível que se faz e não se devia fazer”. Penso que “dentro de alguns anos e décadas as pessoas vão olhar para trás para isto e louvar a Igreja católica por ter sido firme, muito impopular durante esta onda de legalizar o aborto como se fosse uma apendicectomia, quando ela foi a única instituição que não entrou na onda apesar do ridículo, troça e ataques que sofreu”.

António Guterres merece ser escolha, também; grande defensor dos refugiados, agora a humanizar a ONU. Votos de sucesso. Haveria mais escolhas. Só esta de o Papa Francisco ter criado o “Dia Mundial dos Pobres”, e miseráveis, diria, no domingo XXXIII em preparação para a festa de Cristo Rei. Que maravilhosa novena. Os profissionais e voluntários que ajudam pobres e os mesmos pobres, têm razões para agradecer este dom de misericórdia e de memória. A ajuda aos pobres, doentes e miseráveis será sempre a medida da qualidade humana de todos e dos ricos avarentos das mil edições da parábola do ricaço inchado e do Lázaro miserável. Não esquecer os pobres em 2017.