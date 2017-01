Migrações: Itália vai acelerar repatriação de imigrantes sem documentos

O Governo de Itália está a finalizar um plano para abrir “pequenos centros” para acelerar os processos de repatriação de imigrantes indocumentados, anunciaram hoje em conferência de imprensa o primeiro-ministro e o ministro do Interior.

Marco Minniti, ministro do Interior, anunciou que o executivo vai apresentar ao parlamento nas próximas semanas um plano que contempla a abertura em todo o território de Centros de Identificação e Expulsão (CIE).

A ideia, explicou, é abrir “pequenos centros, não grandes estruturas”, que identifiquem as pessoas que chegam às costas de Itália e possam expulsar aqueles que não reúnem as condições para requerer asilo.

“Estes centros devem acolher as pessoas que não podem permanecer no território”, precisou, acrescentando que recorrerá a “todos os elementos disponíveis para evitar que exista discriminação ou violação dos direitos humanos”.

O ministro distinguiu a situação dos refugiados, assegurando que esses serão sempre acolhidos.

Para acelerar as expulsões dos restantes, imigrantes ilegais, a Itália está a negociar acordos bilaterais com alguns dos países de origem, como a Tunísia.

Tanto Minniti como o primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, abordaram a questão da radicalização, evocando a necessidade de uma “rede protetora” contra o terrorismo.

Gentiloni sublinhou que “a radicalização ocorre nas prisões e na internet”, áreas que centrarão “os esforços de prevenção da ameaça terrorista”.

