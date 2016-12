Marcelo Rebelo de Sousa e Passos Coelho almoçaram hoje em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, almoçaram hoje no Palácio de Belém, a convite do chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Pedro Passos Coelho na sala de audiências do Palácio de Belém, às 13:00, momento que foi registado pela comunicação social.

Não houve, contudo, declarações aos jornalistas antes nem depois do almoço, que às 14:45 já tinha terminado, segundo fonte da Presidência da República.

Esta foi a segunda vez que o presidente do PSD esteve oficialmente a sós com o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Passos Coelho tinha estado sozinho no Palácio de Belém em 21 de outubro, quando o chefe de Estado ouviu os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2017 e a situação política.

Em 04 de abril, na sequência do Congresso do PSD, foi recebido pelo chefe de Estado, mas nessa ocasião trouxe consigo outros dirigentes sociais-democratas.

Entre 25 e 26 de julho, quando o Presidente da República recebeu os partidos para uma análise da situação política, o PSD compareceu com uma delegação que não incluía Passos Coelho, chefiada pela vice-presidente Sofia Galvão.

Segundo o gabinete de imprensa do PSD, nessa ocasião Passos Coelho não chefiou a delegação social-democrata por motivo de doença.

