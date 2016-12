Marcelo junta-se à luta contra o desperdício alimentar

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a jantar esta noite em Lisboa numa iniciativa da Re-food, entidade que luta contra o desperdício alimentar, sublinhando o chefe de Estado a importância desta luta. "Antes de ser Presidente, e por todos os meios, inclusive na televisão, falei da ideia desde que ela apareceu, já lá vão uns anos largos", sublinhou o chefe de Estado, falando aos jornalistas à chegada à festa de Natal da Re-food, em Lisboa. O projeto Re-food (movimento para travar o desperdício alimentar) foi criado pelo norte-americano Hunter Halder, que em 2011 fundou em Lisboa a instituição e hoje esteve a apresentar o projeto e a dar mais explicações sobre o mesmo ao Presidente da República. "É uma ideia magnífica, que ultrapassou vários problemas", vincou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se a demoras na implementação do projeto por questões administrativas e burocráticas. O chefe de Estado janta esta noite com centenas de pessoas carenciadas e dezenas de voluntários da Re-food, e assegurou que o "setor social" continuará na agenda dos seus próximos dias, com audiências com instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e provedores de misericórdias, por exemplo.

