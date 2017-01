Marítimo venceu o Rio Ave por 1-0

O Marítimo venceu ontem por 1-0 o Rio Ave, no Estádio dos Barreiros, com um golo no final, apontado por Dyego Sousa, que entrou para resolver a partida.

Num encontro marcado pelo equilíbrio, mas também pela postura do Marítimo, sempre empenhado em vencer a partida, a vitória assenta bem à formação verde-rubra, que fez por merecer os três pontos, principalmente na primeira parte.

Do lado do Rio Ave, Heldon, ex-maritimista, foi sempre um “quebra-cabeças”, mas felizmente para os verde-rubros faltou engenho na hora de finalizar.

Registo ainda para a bola ao poste atirada por Patrick ao minuto 36, uma das melhores ocasiões de golo.

No segundo tempo, Gottardi vestiu a pele de salvador, assinando duas grandes defesas, aos 64 e 71 minutos, negando o golo primeiro a Guedes, aos 64’, e depois a Rúben Ribeiro, aos 71.

O Marítimo ia pressionando, pois o empate complicava as contas na prova, acabando por ser feliz ao minuto 91, com Dyego Sousa, recém-entrado, a aproveitar uma falha defensiva.