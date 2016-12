Marítimo endereça parabéns ao "mister Fernando Santos!"

«O Club Sport Marítimo endereça a Fernando Santos, selecionador português, os mais sinceros parabéns pela distinção de “O Melhor Selecionador do Ano”, feita pela Federação de História e Estatística do Futebol (IFFHS)», lê-se na nota publicada no sítio da internet da coletividade verde-rubra.

O emblema do Almirante Reis recordou ainda que Fernando Santos esteve «ligado ao C. S. Marítimo por ter sido aqui jogador mas, também, por uma questão de coração, como já teve oportunidade de referir, ainda recentemente fez questão de marcar presença num momento importante da História verde-rubra, a abertura da bancada principal do Estádio do Marítimo.»

