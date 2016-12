Mais de 2 mil visitaram "Mesas de Natal com Bordado Madeira" no Baltazar Dias

A exposição “Mesas de Natal com Bordado Madeira” tem levado milhares de visitantes ao salão nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este projecto é fruto de uma parceria entre a Bordal e a Câmara Municipal do Funchal e tem encantado o público, tanto pela genialidade imposta nas decorações, quer pela beleza do nosso tradicional Bordado.

Nini Andrade Silva, Tininha Pinto, Isabel Borges, Miki Welsh, Giano Gonçalves, Dino Gonçalves, Lília e João Paulo Gomes e João Egídio são os nove decoradores que aceitaram o desafio proposto, de, entrando no espírito que a época representa, decorar mesas de Natal em que o “elemento predominante” fosse o Bordado Madeira.

Inaugurada no dia 5 de dezembro, esta exposição já ultrapassou os dois mil e duzentos visitantes epoderá ser vista até 8 de janeiro. A entrada é gratuita.

