O médico Herberto Jesus é o novo presidente do IASAÚDE, informou o Governo Regional em despacho.

«O Governo Regional da Madeira informa que, em despacho conjunto do presidente do Governo Regional da Madeira e do secretário regional da Saúde foram nomeados para o conselho diretivo do Instituto de Administração de Saúde e Assuntos Sociais, em comissão de serviço pelo período de 3 anos, os seguintes elementos:

Presidente – Herberto Jesus, médico especialista em reumatologia que substituí a médica Ana Nunes.

Vice – Presidente – Ana Clara Silva, enfermeira, doutorada em Saúde Pública, reconduzida nestas funções

Vogal – João Mendonça, gestor, reconduzido nestas funções

O mandato do conselho diretivo anterior terminou, de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Local e Regional do estado, a 31 de Dezembro de 2016.

O novo conselho diretivo entra em funções a 9 de Janeiro de 2017», lê-se no despacho assinado por Miguel Albuquerque e Pedro Ramos.

