Mãe do cantor Angélico condenada a pagar 2 milhões de euros de indemnização

A mãe do cantor Angélico, falecido há cinco anos, foi condenada pelo Tribunal de Aveiro a pagar uma indemnização de dois milhões de euros a Armanda Leite, a jovem que ia no carro com Angélico Vieira no dia do acidente que lhe ceifou a vida na A1.

De acordo com o Jornal de Notícias, a indemnização poderá ascender aos cinco milhões de euros, uma vez que Filomena Vieira terá também de assumir o pagamento de um valor mensal à jovem que ficou com um grau de incapacidade superior a 90% devido ao acidente.

O tribunal deu como provado que Angélico Vieir seguia a 200km/h - “uma velocidade muito superior à legal” - quando o rebentamento de um pneu provocou o despiste.

Na viatura seguiam ainda Hugo Pinto, que sofreu apenas ferimentos ligeiros, e Hélio Filipe, a outra vítima mortal do acidente. Recorde-se que a mãe de Angélico já foi também condenada pelo tribunal a pagar uma indemnização de 117 mil euros aos pais do jovem falecido.

