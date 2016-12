Mário Soares vai sair dos cuidados intensivos nas próximas horas

O antigo Presidente da República Mário Soares será transferido, nas próximas horas, dos cuidados intensivos para a unidade de internamento do hospital da Cruz Vermelha, mas desconhece-se se vai passar o Natal a casa.

Segundo o porta-voz da unidade hospitalar, Mário Soares, que está internado desde o dia 13, "será transferido, nas próximas horas, dos cuidados intensivos para a unidade de internamento ".

Na atualização diária sobre o estado de saúde de Mário Soares, José Barata, explicou que saída do antigo Chefe de Estado dos cuidados intensivos se deveu a uma evolução favorável do seu estado de saúde que, contudo, vai continuar a merecer a atenção da equipa multidisciplinar deste hospital.

O estado de saúde vai continuar a ser monitorizado não havendo, para já, indicação sobre a possibilidade de Mário Soares ter alta médica e ir passar a noite de Natal com a família em sua casa.

Até lá, e tendo em conta a sua situação recente de saúde, vai manter o regime de vigilância permanente e constante por parte dos médicos, mas agora num quarto de internamento do hospital.

