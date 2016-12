Mário Soares transferido para unidade de internamento em regime reservado

O antigo Presidente da República português Mário Soares foi transferido dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde está internado desde dia 13, foi hoje anunciado.

Mário Soares “manter-se-á sob vigilância continuada a cargo da equipa clínica multidisciplinar que o acompanhou na Unidade de Cuidados Intensivos”, de acordo com o porta-voz daquele hospital, José Barata, em declarações aos jornalistas.

Segundo o responsável, o internamento em “regime reservado” permite apenas visitas de familiares.

O Hospital da Cruz Vermelha tem emitido diariamente boletins clínicos sobre a situação de Mário Soares, de 92 anos. No entanto, “perante a estabilidade da situação clínica” do antigo Presidente da República, “e prevendo-se uma evolução no mesmo sentido, o hospital só voltará a emitir novo boletim clínico quando a situação se justifique”.

