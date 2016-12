Mário Soares mantém-se em coma profundo, estado de saúde sem alterações substanciais

O antigo Presidente da República Mário Soares mantém-se em coma profundo e o seu estado de saúde "não sofreu alterações substanciais nas últimas 24 horas", disse hoje o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, onde está internado.

Segundo José Barata, o estado de saúde de Mário Soares continua a ser "muito crítico e com prognóstico muito reservado".

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na passada quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a “unidade de internamento em regime reservado” do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo