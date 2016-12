Lusa elege António Guterres personalidade do ano

António Guterres, novo secretário-geral da ONU, foi escolhido personalidade nacional de 2016 pelos jornalistas da agência Lusa, que elegeram as presidenciais nos Estados Unidos o acontecimento e Donald Trump a figura internacional do ano.

O acontecimento nacional do ano foi a vitória da seleção de Portugal no Europeu de futebol, em junho, em Paris, que recolheu 88 votos entre os 129 jornalistas que participaram na votação.

O segundo tema nacional mais votado, com 20 votos, foi a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República, seguindo-se a situação na banca portuguesa, com os casos Banif e Caixa Geral de Depósitos.

A escolha do ex-primeiro-ministro António Guterres para figura nacional recolheu 36 preferências, apenas mais uma do que Marcelo Rebelo de Sousa, eleito chefe do Estado em janeiro. Fernando Santos, selecionador nacional de futebol, teve dois votos.

As eleições nos Estados Unidos, como acontecimento internacional de 2016, foram opção para 57 jornalistas, enquanto o novo presidente, Donald Trump, como personalidade internacional, teve 48 votos.

Outros temas internacionais votados foram a vitória, em referendo, da saída do Reino Unido da União Europeia (“Brexit”) e a crise dos refugiados, que este ano esteve no centro das atenções dos ‘media’.

A lista de temas postos à votação foi resultado de um debate entre a Direção de Informação e os editores da Lusa, enquanto a votação para as figuras do ano era aberta. A votação, por email, decorreu entre 21 e 30 de novembro de 2016.

Hoje, pelas 10:00, a Lusa divulga uma galeria de 95 fotografias e dois vídeos sobre os acontecimentos e as figuras do ano de 2016, tendo em conta a votação dos jornalistas da agência de notícias.

