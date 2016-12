Luís Neri foi despedir-se dos bombeiros de Machico

De saída do cargo de presidente do Serviço da Proteção Civil da Madeira, o Coronel Luis Neri esteve esta manhã no Quartel dos Bombeiros de Machico para apresentar cumprimentos de despedida.

De acordo com a Proteção Civil de Machico, agradeceu também aquela corporação «pelos serviços prestados em prol da população».



De salientar que esta visita contou com a presença do Presidente da Câmara de Machico, Ricardo Franco, do Coordenador do Serviço de Proteção Civil Municipal, Márcio Gouveia e do Comandante da Corporação de Machico, Henrique Maciel.

