Lista A apela ao voto para a Misericórdia de Machico

No âmbito das eleições para os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Machico – eleição que se realiza esta quinta-feira, entre as 16 e as 20h00 – recebemos, há pouco, um comunicado da Lista A, onde diz que vai a eleições com legitimidade.

Nélia Martins, que encabeça a lista, repete o lema da candidatura, precisamente, «não basta fazer o bem, é necessário fazê-lo bem», exigindo mais e melhor Misericórdia.

Em seu entender, é preciso «reposicionar a Santa Casa da Misericórdia de Machico como Instituição de referência, assegurando um desempenho de qualidade, fundado na confiança, na transparência e orientada para a eficiência e sustentabilidade».

Nélia Martins, quer uma Misericórdia «mais perto da comunidade» e pretende «promover a criação de novas e renovadas parcerias com vista a potenciar os serviços existentes e gerar novas sinergias».

A lista A pretende «motivar e valorizar os colaboradores, desenvolver uma política de gestão dos recursos humanos assente na valorização, reconhecimento e motivação pessoal, através da dinamização do espírito de equipa».

Para a Lista A, «os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Machico são uma peça fundamental para o desenvolvimento e o progresso da instituição».

A Lista A, além de Nélia Martins, que encabeça a lista da Mesa Administrativa, apresenta como presidente da Mesa da Assembleia Geral Rui Rui Nuno Fernandes Faria, com Maria do Carmo Teixeira da Silva, Manuel Virgílio de Sousa Barreto, Maria das Mercês C. Miranda Mendonça e Maria Zélia Alves Ornelas Teixeira.

Para a Mesa administrativa, além de Nélia Martins, estão também Maria de Fátima da Silva Alves Correia, Dulce da Paz Freitas V. Escórcio Paixão, José Arlindo Aguiar Gouveia, Rui Duarte Silva Faria, Teresa Maria Gouveia da Mata e Dina Márcia Franco Martins.

O Conselho Fiscal tem como candidata a presidente Odete Perestrelo de Ornelas, contando ainda com Maria Luísa Barros Pimenta, Maria Dulce Rodrigues F. Leixo Faria, José Isidro Melim Góis Pinto e Manuel Florentino Vieira Gouveia.